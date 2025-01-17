Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитику американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны несколько продавили оборону армии Путина на территории российской Курской области.

Аналитики Института изучения войны указали — на днях подразделения ВСУ продвинулись у «главного выступа» на Курщине: на геолокационных кадрах от 15-16 января, можно рассмотреть — защитники отошли от международной украинско-российской границы, приблизившись к центральным районам Успеновки (южнее населенного пункта Коренево).

При этом, утверждения одного из неназванных так называемых «российских военкоров» о перемещении путинских войск севернее и северо-восточнее Махновки (расположена южнее Суджи), никак не подтверждаются военными экспертами ISW.

Также, неуказанный российский источник жаловался — формирования ВСУ успешно контратаковали «освободителей» в окрестностях Махновки.

Фото — understandingwar.org

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