Украинский лидер в интервью польским СМИ сказал, что есть шанс завершить войну с РФ в нашей стране в этом году, учитывая, что новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится к достижению мира. Зеленский считает, что 47-й глава Белого дома – политик, который способен давить на Россию.

По мнению гаранта, агрессивная страна боится США, Китая и объединенной Европы, информирует издание «НБН».

Президент напомнил, что у членов ЕС без украинской армии сегодня нет шансов в противостоянии с российскими захватчиками, поскольку жители этих стран не привыкли к войне, и у них нет опыта ведения боевых действий.

Глава государства предупредил, что кремлевский диктатор очень быстро придет в регион и начнет «выкручивать руки». Поэтому европейские страны должны в 2-3 раза нарастить оборонное производство, чтобы РФ знала, что у них есть все, что нужно для защиты.

Зеленский подчеркнул, что российского лидера нужно принудить к дипломатии, чтобы завершить войну. Политик убежден, что новоизбранный глава США сможет предложить нашей стране реальные гарантии безопасности.

Также в интервью гарант ответил на слова кандидата в президенты Польши, который «не видит» Украину в НАТО и ЕС.