Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «РБК-Украина», начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (экс-спикер) полковник Юрий Игнат объяснил, почему вопреки результативному «приземлению» вражеской баллистики гражданской инфраструктуре Киева причинен существенный ущерб.

Исходя из слов Игната, баллистический тип ракет является крайне сложной целью для перехвата. При этом, обе такие ракеты, нацеленные на Киев, «были сбиты». Однако, поскольку один боеприпас ликвидировали на небольшой высоте, взрывная волна спровоцировала возникновение масштабных последствий.

Кроме того, военный подчеркнул — несмотря на эффективное сбивание, части уничтоженных ракет не исчезают в воздухе, и обязательно сваливаются на землю, вследствие чего наносят «серьезные последствия». Также, боеголовка ракеты может сработать уже после падения, что иногда «случается».

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