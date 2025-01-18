Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас на месте «прилетов» последствия атаки РФ ликвидируют 84 «чрезвычайника» и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как стало известно, локализовано и ликвидировано возгорание трех автотранспортных средств, а у еще десяти машин — задокументированы различные повреждения. Кроме того, зафиксированы частичные разрушения в административном здании, бизнес-центре и магазине. Также, выявлены повреждения на магистральном водопроводе, а в одном из зданий обнаружен пожар, который своевременно погашен.

В соответствии с предварительной информацией, в результате удара РФ, погибли 3 человека (согласно сведениям главы КГГА Тимура Ткаченко — 4), а еще у 3 человек — ранения различной степени тяжести.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался о вчерашнем ракетном ударе оккупантов по Кривому Рогу.