Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от начальника Часовоярской городской военной администрации (ГВА) Сергея Чауса прозвучало заявление, вопреки усложнению ситуации в данном населенном пункте, более 200 граждан проигнорировали призывы к эвакуации.

Исходя из слов Чауса, сейчас обстановка в Часовом Яру больше напоминает ад — на территории общины не прекращается ведение интенсивных боевых действий. При этом, подразделения ВСУ продолжают удерживать некоторые оборонные позиции на Часовоярской земле, поскольку «готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить каждый метр».

Глава ГВА добавил — из города не выехало около 220 человек, сейчас пытающихся выжить, так как население попросту не отреагировало на призывы властей к эвакуации, и доказать необходимость таких мер, «очень сложно».

Чаус резюмировал:

В результате возникает ситуация, когда эвакуация становится невозможной или чрезвычайно рискованной.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ раскрывали особенности тактики оккупантов в городе Часовой Яр.