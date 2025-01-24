Украинский лидер сообщил, что на Киевщине всю ночь продолжались спасательные работы после дроновой атаки, которые завершились в 09:00 – «Шахеды» повредили жилые дома в городе Бровары и поселке Глеваха.

По его словам, в результате удара БПЛА погибли 3 человека, есть раненные, пишет издание «НБН».

Президент поблагодарил работников ГСЧС, медиков, полицейских и всех, кто помогает спасать людей, а также каждого лидера иностранного государства, который давит на РФ, чтобы завершить войну.

Зеленский отметил, что за каждый компонент для выпуска дронов-камикадзе «Шахед» и ракет, которые поставляются агрессивной стране в обход санкций, должна быть ответственность.

Украинский лидер добавил, что Российская Федерация не смогла бы продолжать боевые действия на нашей территории, если бы возможности сообщников Москвы помогать террору и атакам на поле боя были реально ограничены.

Как сообщалось, у Зеленского высказались о сроках завершения войны в Украине.