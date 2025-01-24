Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Bloomberg, команда президента США Дональда Трампа лишь рассматривает вопрос, касающийся предоставления Украине гарантий безопасности, но кое-что известно о вопросах, которые поднимаются в дискуссиях.

Исходя из слов неуказанного чиновника, который пообщался со штабом Трампа, Белый дом готов концентрации усилий США на гарантировании безопасности Украине, поскольку такие меры являются неизбежными. Впрочем, в обмен на выполнение данных обязательств, Трамп может потребовать от стран Европы взять на себя основную часть бремени, при заключении «любой потенциальной сделки».

При этом, информатор Bloomberg добавил — в Брюсселе осознают, что Вашингтон ожидает от них переброски ключевой численности контингента войск ЕС в Украину, так как Трамп считает российско-украинскую войну исключительно «европейским делом».

Кроме того, команда Трампа дала понять — США не намерены брать на себя обязательства по непосредственному восстановлению Украины, и предложат выполнить эти задачи частным подрядчикам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у Трампа отвечали, как президент США намерен закончить войну в Украине.