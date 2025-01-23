Гренелл во время «Украинского завтрака» в Давосе назвал 47-го президента США лучшим переговорщиком, которому нужно дать немного времени. По его словам, американский лидер для завершения боевых действий намерен давить на Киев и Москву, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

Чиновник считает, что отказ администрации Джо Байдена от общения с кремлевским диктатором является ошибкой, поскольку разговоры – «тактика, без которой нельзя будет решить проблему мирным путем».

Посол по особым поручениям в Белом доме считает, что российско-украинская война «становится еще хуже и больше погружается в хаос», а главе США «достался ужасный беспорядок» и у него есть не так много хороших вариантов, чтобы остановить боевые действия.

Напомним, что после вступления в должность президента Штатов Трамп объяснил свое обещание завершить войну в Украине за сутки.