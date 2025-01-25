Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), бойцам Сил обороны нашей страны удалось продвинуться на Торецком направлении (Донецкая область).

В частности, основываясь на геолокационных кадрах, опубликованных на днях, можно понять — украинская армия недавно отбила ранее утраченный плацдарм в западной части Щербиновки (западнее города Торецк).

Впрочем, на вышеописанном направлении наблюдается и некоторое продвижение армии Путина — оккупанты смогли занять позиции южнее Торецка.

Кроме того, российско-захватнические войска не прекращают осуществлять штурмы в самом городе Торецк, в окрестностях Крымского и Дилиевки, а также рядом с Леонидовкой и Щербиновкой.

При этом, если верить неуказанному российскому «военкору», возле шахты Торецка в северной части города ведутся ожесточенные бои, а «освободители», якобы, зачищают Крымское.

Фото — understandingwar.org

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