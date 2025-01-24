Как сообщает «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», боевая обстановка рядом с населенным пунктом Великая Новоселка в Донецкой области сохраняется весьма непростой.

Исходя из слов Трегубова, в окрестностях Великой Новоселки ситуация в действительности достаточно сложная — российско-оккупационная армия поставила перед собой цель полноценно окружить поселок.

Впрочем, представитель «Хортицы» добавил — командование Сил обороны поставило задачу не допустить подобного окружения, составив «определенные планы». В частности, для удержания усложненной ситуации под контролем, в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» побывал главком ВСУ Александр Сырский, и рассмотрел некоторые варианты, позволяющие разрешить этот кризис.

Таким образом, «ситуация находится в фокусе внимания» Генштаба ВСУ.

Фото — deepstatemap.live

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