Как уведомляет «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль ДТЭК, электрогенерирующие мощности энергосистемы Украины в состоянии справиться с обеспечением сокращенных потребностей населения, и, можно сделать определенный вывод — в воскресенье возвращений к регулярным отключениям света, как в Киеве, так и на Киевщине, — не предполагается.

Впрочем, энергетики по-прежнему рекомендуют отечественным бытовым потребителям экономнее подходить к «сжиганию» ресурса, в особенности, когда речь идет о периоде с 8:00 до 22:00, поскольку именно в эти пиковые часы фиксируется определенная перегруженность системы из-за одновременного включения множества бытовой техники.

При этом, если внезапно введут аварийный/стабилизационный режим отключений электричества, весь спектр обновленной информации, касающейся возобновления энергоснабжения, всегда остается открытым на сайтах ДТЭК в сети Интернет:

Ранее наш портал информировал о том, как в энергетическом ведомстве отвечали, ожидать ли украинцам корректировки тарификации электричества в большую сторону.