Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале военно-аналитического OSINT-проекта DeepState, «второй армии мира» удалось оккупировать населенный пункт Времевка, а также достигнуть некоторых «успехов» поблизости с несколькими населенными пунктами в Донецкой области.

Помимо захвата Времовки, российско-захватническая армия смогла продвинуться в кварталах Великой Новоселке, центральных районах Торецка и в периметре Котлино.

Кроме того, оккупанты прорвались сквозь оборонную линию ВСУ под Надиевкой, Петропавловкой и Котлино, а также, в соответствии с обновленными данными военных аналитиков, — рядом со Славянкой.

Следует отметить, что никаких официальных подтверждений, касающихся продвижения захватчиков, от Генерального штаба ВСУ пока не поступило, а с картами текущих боевых действий от OSINT-проекта DeepState можно ознакомиться ниже:

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 25 января, аналитики Института изучения войны (ISW) подтверждали успехи ВСУ на Торецком направлении.