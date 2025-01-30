Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль «Укрэнерго», в вышеописанных сообщениях, источником угрозы обесточивания населения, назван приход существенного похолодания на всю территорию нашей страны.

В частности, пресс-служба НЭК «Укрэнерго» опровергла указанную информацию, поскольку ограничений электроснабжения не планируется: прогнозируемый уровень понижения температурных показателей не спровоцирует существенной дестабилизации системы, то есть необходимость применения ограничительных мер — не обусловлена, и ситуация в соответствующей инфраструктуре сохранится на оптимальном уровне.

Кроме того, энергетики успели проработать все потенциальные сценарии, включая тот, что предусматривает влияние резкого снижения температуры воздуха в зимний период.

В «Укрэнерго» напомнили — единственный фактор, вынуждающий применять отключения света, это разрушение объектов энергетической инфраструктуры комбинированными ударами РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль рассказывал, сколько подстанций «Укрэнерго» имеют усиленную защиту от атак РФ.