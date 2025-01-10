Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало заявление — на текущий момент второй уровень защиты от воздушных атак РФ установлен на 69 подстанциях «Укрэнерго», а еще на 13, — не прекращается ведение идентичных работ.

Исходя из слов Шмыгаля, в первый уровень укрытий, в Украине «закатаны в бетон» фактически все объекты энергетической инфраструктуры. Однако, следующим, вторым типом подобных мер, в соответствии с решением Кабмина, намерены защитить только 84 крупных объекта «Укрэнерго», в поэтапном порядке: осуществление работ на подстанциях распределено в порядке трех очередей.

Премьер Украины добавил, что стартовало строительство укрытий и третьего уровня, которые смогут «прикрыть небо» над 22 подстанциями, таким образом минимизировав последствия регулярных ракетных ударов государства-террориста.

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