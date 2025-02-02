Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-аккаунт ДТЭК, потенциал электрогенерирующих мощностей украинской энергосистемы преимущественно перекрывает текущие нужды бытовых потребителей, и по этой причине, в понедельник регулярный отключений света, как в Киеве, так и в регионе — не планируется.

Следует напомнить — на днях, пресс-служба «Укрэнерго» опровергала дезинформацию, касающуюся введения графиков отключений электричества вследствие ожидаемого похолодания. То есть, даже неблагоприятные погодные условия не окажут резкого негативного влияния на энергосистему: потребности в соблюдении серьезных ограничений в расходовании электричества нет, а все сценарии, включая экстренный — проработаны на надлежащем уровне.

Таким образом, задействовать аварийные/стабилизационные графики отключений света могут исключительно из-за последствий массированной воздушной атаки РФ на объекты энергосистемы. При этом, весь спектр самой «свежей» информации о прекращении/возобновлении энергоснабжения, доступен на сайтах ДТЭК в Сети:

для жителей и гостей Киева;

для жителей Киевской области.

Ранее наш портал сообщал о том, как в «Укрэнерго» высказались о слухах, касающихся введения графиков отключений света с понедельника, 3 февраля.