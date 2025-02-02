Как информирует «НБН» со ссылкой на данные и видеоматериал, размещенные в официальном Telegram-профиле главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не прекращается ведение оборонительной операции в Донецкой области, и такие действия, в первую очередь, направлены на эффективную ликвидацию сил и резервов путинских войск.

Исходя из лаконичных слов главкома ВСУ Сырского, защитники нашей страны продолжают непрерывное и результативное нанесение потерь российско-оккупационной армии, практически повсеместно на Донецком направлении.

При этом, высокопоставленный военный функционер добавил — на текущем этапе российско-украинской войны, Покровское направление по-прежнему остается наиболее «горячим».

В частности, лишь в течение прошлого месяца 2025 года, бойцам Сил обороны, задействованным на вышеописанном участке фронта Донетчины, удалось обезвредить более 15 000 «освободителе», из которых около 7 000 «хороших русских» составляют безвозвратные утраты (убитыми).

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики DeepState подсчитали, сколько территории Украины захватила армия Путина в течение последних месяцев.