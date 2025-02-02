Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную в Telegram-канале военно-аналитического OSINT-проекта DeepState, на протяжении текущего месяца, российско-захватнические войска смогли оккупировать более 300 квадратных километров территории Украины.

Исходя из данных, которыми располагают отечественные военные аналитики, «вторая армия мира» продолжает ведение интенсивных наступательных действий на множестве фронтовых участков, однако практически повсеместно, Силам обороны Украины удается замедлить темпы «освободителей».

В DeepState добавили — преимущественно значительное продвижение противника происходит вследствие регулярно повторяющихся ошибок командования ВСУ.

Кроме того, в соответствии с информацией онлайн-ресурса, скорость наступления путинских войск, все же, несколько упала: в течение января захватчики оккупировали 325 квадратных километров территории Украины, тогда как в прошлом месяце — 394 квадратных километра, а в ноябре 2024 года — 730 квадратных километров.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался об обстрелах Полтавы, Харькова, Запорожья, Одесчины, Сумщины и Киевщины 1 февраля.