Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и видеоматериал, размещенные в официальном Facebook-профиле президента Владимира Зеленского, в течение этой недели (с 27 января по 2 февраля), «вторая армия мира» совершила сотни атак на наши города и общины.

Исходя из слов Зеленского, для ударов по мирным городам нашей страны, государство-террорист использовало не менее 50 ракет, почти 660 дронов-камикадзе и более 760 управляемых/корректируемых авиационных бомб (КАБов).

Гарант добавил, что страна-агрессор не остановит свой терроризм самостоятельно, и потому всему мировому сообществу необходимо принудить Кремль к завершению жестокой и неспровоцированной войны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул — партнерам следует продолжать укреплять обороноспособность Украины, предоставляя лучшую защиту, такую, как системы ПВО и дальнобойное вооружение, одновременно оказывая усиленное санкционное давление на РФ, так как:

…Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, что является ключевой гарантией безопасности для Украины.