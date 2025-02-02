Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный видеоматериал Associated Press, от президента Владимира Зеленского прозвучало пояснение — осуществление любой сделки между Киевом и Москвой, без предоставления гарантий безопасности союзниками, окажется лишь предвестником повторной агрессии РФ.

Исходя из слов Зеленского, вступление нашей страны в Североатлантический Альянс — «самый дешевый» вариант для партнеров и ключевой, — для Украины, так как одновременно усиливает и ЕС, и позицию президента США Дональда Трампа в геополитическом формате.

Кроме того, гарант уверил — членство Украины в НАТО станет четким сигналом, демонстрирующим Кремлю, что «Россия ничего решает», в частности, кому следует быть в Альянсе, а кому, — нет. Также, Зеленский полагает, что вступление Украины в НАТО станет большой победой Трампа.

Отдельно президент Украины отметил — 800-тысячные ВСУ смогут оказать дополнительным бонусом для Альянса, в особенности, если Трамп намерен вернуть домой американские войска, дислоцирующиеся на территории РФ.

Ранее мы писали о том, как в ОПУ высказались относительно заявления Путина о Зеленском и переговорах.