Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от президента Владимира Зеленского прозвучало пояснение — выборы в Украине состоятся лишь по завершению «горячего» этапа боевых действий и аннулирования режима военного положения.

Исходя из слов Зеленского, обратный сценарий невозможен, поскольку защитники не смогут голосовать из окопов, как и население оккупированных территорий.

Кроме того, идентично не смогут поучаствовать в процессе волеизъявление 8 млн украинцев, которые выехали за границу российского вторжения. В частности, лишь когда «война закончится — закончится активная фаза», власти отменят военное положение, и «выборы обязательно состоятся». Киев придерживается демократических ценностей, и выборы являются их фундаментальной составляющей.

Помимо всего вышеуказанного, Зеленский добавил — без предоставления Украине гарантий безопасности, военное положение продолжит действовать:

Без гарантий безопасности это [проведение выборов] невозможно. Придет. Поэтому эти вопросы требуют ответов.

Ранее мы писали о том, что Келлог заявлял — Зеленский готов «смягчить позицию» по украинским территориям.