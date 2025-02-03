Кит Келлог заявил, что украинскому и российскому руководству нужно будет пойти на уступки, если они надеются договориться о завершении боевых действий, пишет издание «НБН» со ссылкой на RFE/RL.

По его словам, лидер украинцев Владимир Зеленский якобы дал понять, что он готов смягчить позицию относительно территорий. Спецпредставитель Дональда Трампа добавил, что смягчить свои позиции также придется и кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Американский чиновник сообщил, что представители главы Белого дома «проведут дискуссии со всеми» в ближайшее время, что хорошо для Киева и Москвы.

Ранее глава США заявлял, что его администрация проведет встречи с представителями Украины, Российской Федерации и «разными сторонами».

Напомним, руководитель Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский предупредил Запад о «ловушке» РФ в вопросе переговоров.