Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль ДТЭК, возможности генерирующих мощностей группы энергокомпаний, в основном в состоянии перекрыть возросшие нужды бытовых потребителей, и поэтому в воскресенье, введения регулярных графиков отключений света, как в столице, так и на Киевщине — не прогнозируется.

Кроме того, в НЭК «Укрэнерго» утверждали — приход предсказуемого похолодания не окажет заметного отрицательного влияния на энергоинфраструктуру, однако, следует несколько ограничить расходование электричества в пиковые часы нагрузки (с 8 утра до 10 вечера), чтобы не допустить возобновления режима аварийных отключений, как это наблюдалось в преддверии уик-энда.

Наиболее актуальная информации относительно прекращения/восстановления энергоснабжения, доступна на официальных онлайн-ресурсов группы энергокомпаний ДТЭК в Сети:

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