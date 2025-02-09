Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, публикуемые Telegram-профилем ДТЭК, возможности генерирующих мощностей данного энергохолдинга, в основном, справятся с возросшими нуждами бытовых потребителей, и, скорее всего, в первый день недели, регулярно отключать свет не будут, как в Киеве, так и в регионе.

В первую очередь, следует верить уверениям НЭК «Укрэнерго» — ожидаемое похолодание не скажется отрицательно на энергосистеме, и, если население несколько ограничит расходование электричества в пиковый период нагрузки (в 9-11 часов утра и в 4-10 часов вечера), распоряжение о введении аварийных отключений, как это наблюдалось на прошлой неделе, отдаваться не будут.

Самая свежая информация, касающаяся потенциального прекращения/возобновления энергоснабжения бытовых потребителей, всегда доступна на официальных онлайн-ресурсах ДТЭК в Интернет:

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