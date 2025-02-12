Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал российского пропагандистского агентства «РИА-Новости», от спикера Кремля Дмитрия Пескова прозвучало традиционное заявление, касающееся готовности верхушки страны-агрессора к данным переговорам, но есть нюанс.

Исходя из предсказуемой риторики Пескова, кремлевский тиран Владимир Путин якобы перманентно открыт к осуществлению мирного переговорного процесса с Украиной.

Однако, личный секретарь Путина добавил — его государство-террориста не стремится обсуждать или каким-либо образом поднимать тематику, касающуюся обмена своих территорий, поскольку такие действия попросту «невозможны».

Песков лаконично и несколько радужно добавил — подразделения украинских войск или будут «изгнаны» с российской территории [судя по всему, речь идет об «эффективной» операции армии Путина в Курской области, безрезультатно идущей около полугода], или полностью «уничтожены».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Институте изучения войны (ISW) подтвердили успехи ВСУ на Торецком направлении.