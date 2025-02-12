Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в течение минувших суток украинским войскам удалось немного продвинуться у ряда населенных пунктов на Торецком направлении.

Исходя из данных, которыми располагают аналитики ISW, «вторая армия мира» проводила интенсивные наземные атаки в самом городе, а также севернее и западнее Торецка (в окрестностях Дилиевки и Щербиновки соответственно).

В частности, основываясь на геолокационных кадрах, сделанных в период с 10 по 11 февраля, можно убедительно утверждать — подразделения украинской армии на днях продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северных кварталах Торецка, и достигли определенных успехов в Леонидовке.

Однако, эти же геолокационные снимки демонстрируют — путинские войска несущественно продвинулись в западных районах города Торецк.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГУР отвечали, ожидать ли завершения войны в Украине в ближайшее время.