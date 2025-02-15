Как информирует «НБН» со ссылкой на материал NBC News, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — без военно-финансовой поддержки со стороны Вашингтона, Украине будет «очень, очень, очень трудно», как в противостоянии вторжению РФ в текущий момент, так и в будущем, предусматривающем окончание войны.

Исходя из слов Зеленского, у Украины слишком мало шансов на выживание без оказания регулярной поддержки Соединенными Штатами, так как выделение такой помощи Вашингтоном является очень важным, даже «критически важным».

Гарант добавил — он не хочет размышлять о сценарии, когда Украина борется с РФ без поддержки США, одновременно подчеркнув, что не намерен представлять такой вариант развития событий, в котором Киев и Вашингтон — не «стратегические партнеры».

При этом, Зеленский снова подчеркнул — кремлевский тиран Владимир Путин стремится к переговорам не ради завершения войны против Украины, а хочет только заключить соглашение о прекращении огня, позволяющее частично снять международные санкции с РФ, что даст возможность Москве восстановить и перегруппировать «вторую армию мира» для продолжения боевых действий.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько солдат потребуется Украине для защиты без поддержки НАТО.