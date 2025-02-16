Как пишет «НБН» со ссылкой обновляемые Telegram-сообщения ДТЭК, вырабатывающие мощности группы региональных компаний, похоже, смогут перекрыть возросшее, на фоне похолодания, потребление ресурса населением, и в начале недели, задействования графиков почасовых отключений света не предвидится, и в Киеве, и на Киевщине.

Предполагается, что приход февральских морозов не слишком скажется на потенциале энергосистемы, и, если бытовые потребители станут немного бережнее расходовать электричество в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), распоряжений касательно перехода к режиму аварийных отключений, как это фиксировалось недавно, отдавать не будут.

Самые свежие сведения, затрагивающие прекращения/возобновления энергоснабжения бытовых потребителей, остаются доступны на официальных страницах ДТЭК в сети Интернет:

Ранее мы писали о том, что в течение недели РФ выпустила по Украине тысячи авиабомб, дронов-камикадзе и ракет.