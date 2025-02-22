Как пишет «НБН» со ссылкой обновляемый Telegram-профиль ДТЭК, вырабатывающие мощности этого энергетического холдинга, вероятно, перекроют повышенное потребление электричества и в конце уик-энда, введение графиков почасовых отключений света не предвидится, и в Киеве, и в Киевской области.

Ожидается, что февральские морозы не слишком отразятся на истощенном потенциале энергосистемы, и, если бытовые потребители станут экономнее «сжигать» электричество в пиковые периоды нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), распоряжений о переходе к режиму аварийного обесточивания, как это фиксировалось недавно, в «Укрэнерго» отдавать не будут.

Самые свежие данные, затрагивающие приостановки/восстановления энергоснабжения бытовых потребителей, по-прежнему доступны на официальных сайтах ДТЭК в сети Интернет:

Ранее мы писали о том, что добыча украинского «голубого топлива» значительно сократилась после февральских ударов РФ по объектам «Нафтогаза».