Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Экономической правды», новым американско-украинским соглашением предусматривается создание совместного коммерческо-инвестиционного Фонда реконструкции, в котором 100-процентов станут контролировать США, а Украина — наполнять его средствами (2/3 поступлений).

Данный тип Фонда предполагается пополнять отчислениями 50-процентной прибыли от свободных украинских минеральных и нефтегазовых ресурсов, и не менее 66 процентов — с временно захваченных РФ (без учета фактических расходов), а деньги пообещали перенаправлять на реинвестирование экономической сферы Украины (добывающего и перерабатывающего сектора, критически-важной инфраструктуры, морпортов и прочего).

Период взносов Украины в Фонд не ограничен временными рамками, а только суммой, о которой договорятся правительства (судя по всему — 500 млрд долларов). Также, вся некредитная финпомощь Вашингтона, предоставляемая Киеву после подписания соглашения, увеличит взносы из украинских источников.

Договоренность о создании Фонда не будет мешать выполнению других международных обязательств, взятых Украиной, включая будущую интеграцию в ЕС или прочие блоки.

Следует отметить, что Киев попытался выдвинуть ответные требования Вашингтону, касающиеся усиления военной поддержки, а также предоставления послевоенных гарантий безопасности, но новым документом не предусматривается «ни того, ни другого».

Ранее мы писали о том, что США грозили отключить Starlink в Украине из-за неподписания сделки по полезным ископаемым.