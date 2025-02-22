Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал Reuters, американские переговорщики давят на Киев, стремясь получить возможность разрабатывать критически-важные залежи полезных ископаемых в Украине.

Как стало известно неуказанным источникам Reuters, представители США рассматривают введение ограничений на доступ Украины к жизненно-важной системе спутникового Интернета, предоставляемого терминалами Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

В частности, тематика пролонгации доступа Украины к спутниковой сети Starlink, обсуждалась во время ряда встреч официальных делегаций Вашингтона и Киева, после того, как президент Владимир Зеленский отказался от подписания первоначального предложения главы Минфина США Скотта Бессента.

Кроме того, вышеописанный вопрос снова поднимали в четверг, 20 февраля, на встрече спецпредставителя США по вопросам российско-украинской войны Кита Келлога и Зеленского: тогда Украину предупредили о неизбежности прерывания «спутниковой» услуги, если не будет достигнуто соглашение по разработке полезных ископаемых [на 500 млрд долларов США].

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — Украина и США близки к заключению соглашения по полезным ископаемым.