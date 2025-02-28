Как пишет «НБН» со ссылкой на пояснение, размещенное в Telegram-профиле руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, лишь пехотные подразделения «второй армии мира», без поддержки бронетехники, пытаются осуществить штурмовые действия вдоль линии границы с Сумской областью.

Исходя из слов Коваленко, бойцам Сил обороны Украины удается эффективно ликвидировать вражеские пехотные группы, задействованные у села Новенькое. Кроме того, на текущем этапе не фиксируется значительного прорыва армии Путина в указанном районе, однако, — «бои продолжаются».

Глава ЦПД добавил: замысел российского генералитета является достаточно прогнозируемым и понятным — оккупанты стремятся проникнуть в тыл трассы, соединяющей Юнаковку и Суджу, чтобы истощить логистический потенциал Сил обороны, которые удерживают населенные пункты в Курской области РФ.

Коваленко резюмировал:

…Замысел известен, меры по его срыву принимаются Силами обороны.

Следует добавить, что в соответствии с данными военно-аналитического проекта DeepState, село Новенькое попало в «серую зону» [своеобразная/спорная полоса между сторонами боевых действий]:

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что ВСУ начали контрнаступление на Покровском направлении.