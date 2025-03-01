Как информирует «НБН» со ссылкой на официальные Telegram-каналы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) и Харьковской областной прокуратуры, в ночь на субботу, «вторая армия мира» нанесла серию массированных воздушных ударов по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам города.

Как стало известно, вражеские ударные беспилотники были нацелены на медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочную станцию, автосалон и прочие объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, дрон-камикадзе, угодивший в здание пожарно-спасательного подразделения, выбил окна, двери и ворота, спровоцировав возникновение четырех точек возгорания.

Также, один беспилотник частично разрушил 3-этажное здание медицинского учреждения, вызвав пожар на крыше: благодаря усилиям «чрезвычайников», правоохранителей, медиков и волонтеров, удалось оперативно эвакуировать 64 человек, включая 56 пациентов и одно ребенка.

В соответствии с предварительными данными, пострадало 7 граждан (5 женщин, 1 мужчина и 6-летний мальчик): у всех либо острая стрессовая реакция, либо травмы, не представляющие угрозу жизни.

На территории Шевченковского района, в результате нескольких попаданий «Шахедов» возле многоэтажных жилых зданий, выбиты сотни окон и поврежден частный дом. На территории Киевского района, дроны-камикадзе повредили АЗС и офисный центр. На территории Новобаварского района — обломками БПЛА РФ посечен 1-этажный жилой дом.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

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