Как пишет «НБН» со ссылкой на перманентно обновляемый Telegram-профиль ДТЭК, производственные мощности этого энергетического холдинга перекроют сниженное потребление электричества населением, и перехода к графикам почасовых отключений света не прогнозируется, и в Киеве, и в Киевской области.

Поскольку февральские морозы остались позади, и началась мартовская оттепель, потенциал энергосистемы не подвергнется серьезным испытаниям из-за необходимости отопления помещений, но бытовым потребители следует разумнее «сжигать» электричество в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), чтобы не спровоцировать возвращения к режиму аварийного обесточивания, как это наблюдалось в последние дни.

Однако, в «Укрэнерго» предупреждают — ситуация в энергосистеме может измениться в любой момент, потому лучше отслеживать актуальную информацию на странице оператора системы распределения (облэнерго), в частности, об остановке или возобновлении электроснабжения бытовых потребителей, можно узнать как в приложении «Киев Цифровой», так и на официальных онлайн-страницах ДТЭК:

Ранее мы писали о том, что инвесторы отвечали, будет ли расти курс доллара к гривне в ближайшее время.