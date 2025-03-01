Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал FoxNews, по мнению президента Владимира Зеленского, его перепалка с американским коллегой Дональдом Трампом плохо отразится и на Украине, и на США.

Исходя из слов Зеленского, администрация США должна понимать позицию Украины: Киев желает видеть Вашингтон на своей стороне (вопреки упрекам в неблагодарности украинцев), поскольку любой спор не является выгодным для двух стран. Однако, на вопрос, касающийся возвращения в Белый дом для продолжения переговорного процесса, гарант ответил четко, — «Нет».

Кроме того, Зеленский не знает, срежиссирован ли пятничный конфликт в Белом доме заранее, но уверен, что наладить отношения между ним и Трампом в отдельности, а также США и Украиной в целом, все еще возможно, поскольку:

…Это больше, чем отношения двух президентов, это отношения двух народов [США и Украины]. …Ваш народ помог спасти наш народ [в войне против РФ].

Следует напомнить, что президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после данной встречи, не подписав соглашения о разработке месторождений полезных ископаемых в Украине.

Ранее мы писали о том, что будет с ООН в случае выхода США из организации.