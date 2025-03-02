Как сообщает «НБН» со ссылкой на систематически обновляемый Telegram-канал ДТЭК, производственный потенциал энергетиков перекроет пониженное потребление электричества населением в период потепления, и, похоже, перехода к почасовым отключениям света не планируется, и в Киеве, и в Киевской области.

В частности, так как февральские морозы остались в прошлом, и началась весенняя оттепель, возможности энергосистемы не подвергнутся серьезным испытаниям из-за потребности в отоплении жилья, однако бытовым потребители следует экономнее «сжигать» электричество в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), чтобы не ввели режим аварийного обесточивания, как это фиксировалось перед уик-эндом.

Также, в «Укрэнерго» предупреждали — ситуация в энергосекторе может претерпеть изменения неожиданно, потому лучше отслеживать актуальные сведения на странице местного оператора системы распределения электричества (облэнерго). Например, относительно приостановки или наоборот, возобновления электроснабжения бытовых потребителей, можно разузнать как в приложении «Киев Цифровой», так и посетив официальные онлайн-страницы ДТЭК:

В «Укрэнерго» дополнили — из-за сложной ситуации в энергосистеме, в понедельник, 3 марта, станут применять ограничения мощности для промышленности и бизнес-сектора (отключений бытовых потребителей не планируется) в периоды:

06:00 — 10:00

14:00 — 21:00

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