Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, представители Франции и Великобритании, совместно с властями Украиной, намерены в ближайшие несколько дней проработать план мирного урегулирования войны, для презентации обновленного сценария администрации США.

Исходя из слов неуказанного европейского дипломата, ключевой идеей данного документа станет выстраивание «всех пазлов», что позволит наладить процесс диалога между Вашингтоном и Киевом, одновременно указав США, — именно Россия остается агрессором.

Кроме того, планируется создание соответствующих условий, открывающим путь к новым встречам в Вашингтоне между европейской делегацией [неизвестно, идет ли речь только о лидерах Франции и Великобритании, или к ним присоединится и президент Владимир Зеленский] и главой Белого дома Дональдом Трампом.

Полноценные детали плана пока не раскрываются, но одним из вариантов документа предусматривается объявление частичного 1-месячного перемирия, которое коснется отказа от воздушных и морских атак, ударов по энергетической инфраструктуре, но не затронет минимизации наземных боевых действий.

Ранее мы писали о том, что Залужный обвинял США в дестабилизации мирового порядка и предупредил об угрозе распада НАТО.