Украинский дипломат в ходе выступления в Chatham House обвинил Соединенные Штаты в разрушении мирового порядка, пишет издание «НБН» со ссылкой на британскую газету The Times.

Посол утверждает, что администрация 47-го американского президента поставила под сомнение единство всего западного мира. Кроме того, теперь Америка пытается делегировать вопросы безопасности европейским государствам без ее участия.

Также экс-главнокомандующий украинской армии предупредил, что Организация Североатлантического договора может прекратить свое существование, а российские захватчики придут за странами Европы.

Напомним, американское издание Politico сообщило, что обмен разведывательными данными между членами НАТО оказался под угрозой. Журналисты пишут, что союзники начали более настороженно относиться друг к другу из-за политики Вашингтона.

Ранее издание также заявило, что власти США провели тайные переговоры с представителями украинской оппозиции. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отреагировали на материал СМИ.