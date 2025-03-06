Благодаря влиянию погодных факторов в Украине потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, нет необходимости во введении ограничений на пятницу, 7 марта.

По данным НЕК «Укрэнерго», в четверг, 6 марта, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% ниже, чем в это же время в среду, пишет издание «НБН».

Несмотря на потепление в Украине, необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах критической инфраструктуры, пострадавших от российских ударов.

Украинцев просят перенести использование мощных бытовых приборов на часы самой продуктивной работы домашних солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00.

Напомним, о ситуации в энергетической системе киевлян и жителей Киевщины сообщают на сайте:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также для жителей столицы актуальные данные доступны в мобильном приложении «Киев Цифровой».

Напомним, в Минэкономики объяснили, почему украинцам не начислили «Национальный кэшбек» за декабрь и январь.