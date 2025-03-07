Как информирует «НБН» со ссылкой на данные соцпроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому подрос с февральских 57 процентов до мартовских 68 процентов.

В соответствии с результатами исследования, соотношение доверия/недоверия к украинскому лидеру улучшилось с плюс 20 процентов (фиксировались в первой половине февраля) до плюс 41 процента на начало текущего месяца: доля тех, кто не согласен с политикой Зеленского, в течение указанного периода снизилась с 37 процентов до 27 процентов.

Аналитики связывают подобные изменения в настроениях социума с обострением взаимоотношений Украины и США, а также резонансным событием — перепалкой между Зеленским и Трампом в Белом доме 28 февраля.

Таким образом, степень доверия к президенту — преимущественно положительна во всех регионах страны, однако, наиболее низкая поддержка фиксируется на Востоке (60 процентов), а в западных, центральных и южных регионах, — колеблется в диапазоне от 66 до 69 процентов.

По мнению исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, рост доверия к Зеленскому указывает на сплочение украинцев на фоне внешних вызовов, в частности, желании достижения мира в стране, но не на условии капитуляции РФ, как фактически предлагает администрация Трампа.

Фото — kiis.com.ua

Фото — kiis.com.ua

Фото — kiis.com.ua

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