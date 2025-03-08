Как пишет «НБН» со ссылкой на перманентно обновляемый Telegram-профиль ДТЭК, генерирующий потенциал энергохолдинга сможет перекрыть невысокий уровень потребления электричества населением на фоне календарного потепления, и, похоже, возвращений почасового обесточивания не предполагается, и в Киеве, и в Киевской области.

Объекты энергетической инфраструктуры прошли серию серьезных испытаний, и бытовым потребителям лучше экономнее «сжигать» электричество в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), чтобы вновь не ощутить воздействия режима аварийных отключений, как это было на днях.

Относительно приостановки/возобновления электроснабжения населения, можно разузнать как в приложении «Киев Цифровой», так и открыв официальные онлайн-страницы ДТЭК:

В Telegram-канале «Укрэнерго» добавили: диспетчера вынуждены постоянно оптимизировать схему перераспределения ресурса в сети, стараясь «запитать» максимально-возможное количество потребителей, так как учитывают все последствия российских обстрелов, в частности, время, которое уйдет на ремонт поврежденного оборудования и влияние режимных ограничений в работе энергосистемы.

Ранее мы писали о том, что Коболев объяснял, зачем РФ интенсифицировала удары по газодобывающей инфраструктуре Украины.