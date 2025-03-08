Как информирует «НБН» со ссылкой на источники New York Post, путинские войска, похоже, воспользовались приостановкой предоставления Украине американских разведданных, чтобы прорваться через оборону ВСУ.

Исходя из слов неназванного заместителя командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, на Курском направлении увеличилась численность атак, в которых «освободители» активно применяют планирующие корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБы), дроны типа «Шахед» и идентичные ударные беспилотники, что истощает боевой потенциал Сил обороны Украины.

Согласно информации, озвученной другим неуказанным офицером ВСУ, захватчикам на багги удалось преодолеть две или три украинские позиции на Курщине, и существенно продвинуться, поскольку за данным плацдармом земля оказалась незанятой: россияне смогли осуществить стремительный рейд под прикрытием артиллерии и беспилотников из тыла, и отрезать определенную часть «выступа».

Кроме того, ряд украинских военных, на условиях конфиденциальности, добавил — командование Сил обороны может досрочно завершить проведение Курской операции, и вывести войска из данного российского региона «уже через две недели», так как существует угроза окружения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный указывал на серьезную проблему Сил обороны на Курском направлении.