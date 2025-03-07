Карякин на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) рассказал о серьезной проблеме, с которой столкнулись Силы обороны Украины на Курском направлении, пишет издание «НБН».

По его словам, в приграничном регионе страны-агрессора, где защитники проводят операцию, российские оккупанты начали активно применять FPV-дроны для контроля украинских путей поставок. В связи с этим возникли проблемы с подвозом боеприпасов, продовольствия, ротацией и эвакуацией раненых.

Кроме того, как уточнил боец, с прошлого месяца захватчики контролируют логистику Сил обороны не только на территории РФ, но и на границе Сумщины. Цель оккупантов – взять под полный огневой контроль «дорогу жизни» ВСУ.

На сегодня осталось лишь несколько маршрутов заезда и выезда в Курскую область, некоторые участки дорог частично или полностью заблокированы пораженной техникой ВСУ. Ситуацию усложняет и погодный фактор – дорога превращается в болото.

«Восточный» рассказал, что вражеские экипажи работают профессионально и слаженно. БПЛА летают на небольшом расстоянии друг от друга, хорошо координируют между собой. Также россияне активно применяют тактику «засад» – садят беспилотник на землю в режиме ожидания.

Ранее военный эксперт объяснил, как украинским силам удается сдерживать 80 000 оккупантов в Курской области.