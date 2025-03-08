Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Владимира Зеленского, захватчики дождались прибытия спасателей на место «прилета», и нанесли повторный умышленный удар.

Исходя из слов Зеленского, подобная вражеская тактика запугивания, которую регулярно использует государство-террорист, является подлой и бесчеловечной.

Гарант добавил, что на текущий момент, известно об 11 погибших вследствие вышеописанного военного преступления армии Путина. Также, у более, чем 30 человек (включая детей) — ранения различной степени тяжести. Кроме того, российской «баллистикой» разрушены 8 пятиэтажек, 1 админздание и деформирована пожарная машина.

Отдельно Зеленский принес благодарность работникам экстренных служб, Нацполиции, ГСЧС и медикам, которые, вопреки угрозе повторных ударов, продолжили спасать людей от террора РФ.

Президент Украины подчеркнул — такие удары демонстрируют, что РФ не изменила цели, потому жизненно необходимо продолжать делать все, направленное на защиту жизней, укрепление нашей ПВО, одновременно усиливая антироссийские санкции, чтобы сломать «все, что помогает Путину финансировать войну».

Ранее мы писали о том, что Труханов и ДТЭК сообщали о последствиях удара «Шахедами» по Одессе и области.