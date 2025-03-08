Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадий Труханова, вражеские воздушные удары были нацелены на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города и региона.

Как стало известно, атакой «Шахедов» поврежден ряд объектов промышленности и сферы обслуживания, включая прилегающие жилые дома.

Сейчас на местах «прилетов» не прекращается работа спасателей и оперативных служб города, устраняющих последствия, а также выясняющих масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. К счастью, информации о пострадавших пока не поступало.

В Telegram-профиле ДТЭК дополнили, что «вторая армия мира» нанесла удар по энергетическому объекту на территории Одесской области, что является седьмой идентичной атакой РФ за последние три недели, и подчеркнули:

Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

Фото — t.me/truonline

Фото — t.me/truonline

Ранее мы писали о том, что Терехов уточнял данные о последствиях и жертвах обстрела Харькова 7 марта.