Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), интенсивные боевые действия ведутся в ряде населенных пунктов, расположенных вокруг города Суджа.

В соответствии с геолокационными кадрами, обнародованными 8 марта, подразделения российско-оккупационные войск смогли захватить село Черкасское Поречное (севернее Суджи), и продвигаются дальше.

Если верить «военблогерам», связанным с Кремлем, «вторая армия мира» также захватила Лебедевку (западнее Суджи), Викторовку, Николаевку, Кубаткин (северо-западнее и севернее Суджи) и Мартыновку (северо-восточнее Суджи), войдя на расстояние до 8 километров вглубь «курского выступа».

Также, аналогичные российские источники уверяют — ожесточенные бои не прекращаются вдоль линии Лебедевка/Кубаткин/Бондаревка (северо-западнее и восточнее Суджи), а «освободители» понемногу перемещаются у Малой Локны (северо-западнее Суджи) и в западной части Куриловки (южнее Суджи), а также начали штурмовать Суджу, но столкнулись с ответным противодействием ВСУ, которые удерживают городские позиции, отступив в данный населенный пункт с северного плацдарма.

Фото — understandingwar.org

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