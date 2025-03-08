Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Forbes, более 50 000 российских военных дезертировали/самовольно оставили свои подразделения с момента полномасштабной агрессии РФ против Украины.

В соответствии с оценками аналитиков, темпы дезертирства россиян варьировались в течение войны: поначалу показатели были довольно низкими, но позднее стали возрастать на фоне успешного контрнаступления ВСУ (осень 2022 года).

Впрочем, после неудачных контрнаступательных действий Сил обороны Украины, пришедшихся на лето 2023 года, уровень дезертирства кратковременно снизился, но впоследствии ситуация вновь «выровнялась», так как путинские войска продолжили медленное и неэффективное наступление на большинстве направлений, игнорируя несение колоссальных потерь.

Кроме того, эксперты добавили — суммарные потери государства-террориста в текущей войне составили 560 000 единиц «живой силы»: эти цифры включают погибших, тяжелораненых и дезертиров (бегство из рядов «второй армии мира» сейчас достигло 10-процентной численности войск РФ).

Ранее мы писали о том, что в ВСУ допускают оперативное отступление из Курской области в ближайшие недели.