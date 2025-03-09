Как уведомляет «НБН» со ссылкой на обновляемый Telegram-профиль ДТЭК, генерирующие мощности энергохолдинга в состоянии перекрыть сокращенный уровень потребления электричества населением из-за календарного потепления, и, похоже, возобновлений почасовых выключений света не будет, и в столице, и на Киевщине.

После того, как объекты энергетической инфраструктуры подверглись серии серьезнейших зимних испытаний, населению необходимо с экономией подходить к расходованию электричества в пиковые часы нагрузки (9:00-11:00/16:00-22:00), чтобы вновь не ввели режима аварийных отключений, как это было на прошлой неделе.

Касательно приостановки/восстановления электроснабжения бытовых потребителей, всегда можно узнать как в приложении «Киев Цифровой», так и посетив онлайн-страницы ДТЭК:

На Telegram-странице «Укрэнерго» уточнили: диспетчерская служба вынуждена постоянно улучшать схему перераспределения электричества в системе, стараясь обеспечить максимально-возможную численность потребителей энергоресурсом, с учетом масштабов последствий российских обстрелов, включая время, которое потребуется для проведения ремонта оборудования, выведенного из строя, а также влияние структурных ограничений в соответствующей сфере.

Ранее мы писали о том, что экс-глава «Нафтогаза» объяснял, по какой причине РФ активизировала нанесение ударов по газодобывающей инфраструктуре Украины.