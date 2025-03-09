Как информирует «НБН» со ссылкой на традиционное обращение, обнародованное в Telegram-профиле президента Владимира Зеленского, страна-агрессор, только на протяжении этой недели, сбросила на Украину около 1 200 управляемых/корректируемых авиабомб, и выпустила почти 870 дронов-камиказе, а также более 80 ракет различных типов, включая баллистические (суммарно – 2 150 боеприпасов).

Исходя из слов Зеленского, каждый такой «Шахед», каждая авиационная бомба, примененные государство-террористом, собраны из компонентов, которые поставляются в обход антироссийских санкций. В частности, указанное вооружение состоит из более, чем 82 000 иностранных деталей.

Гарант добавил, что Киев ежедневно работает с партнерами, стараясь ускорить принятие решений, направленных на предоставление поддержки, которая сможет спасти жизни украинцев. Речь идет о поставках ПВО, инвестициях в отечественный оборонно-промышленный комплекс и усилении санкций против РФ.

Зеленский акцентировал:

…Мы продолжаем нашу работу, чтобы приблизить честный мир и обеспечить надежные гарантии безопасности.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о российском обстреле Доброполья 7 марта.