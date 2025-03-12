Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте заместителя главы Минобороны Польши Павела Залевского, началась транспортировка грузов с американским вооружением в Украину.

Исходя из слов Залевского, после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде (Саудовская Аравия), восстановлен процесс переброски американского оружия из хранилищ, расположенных в периметре польского хаба (логистический узел/склад) в Ясенке (развернут на территории гмины Сенкова Горлицкого повета в Малопольском воеводстве) в нашу страну.

Следует отметить, что практически одновременно, Maxar разрешила Украине пользоваться спутниковыми фото — дело касается о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), предоставляющей доступ к коммерческим космическим изображениям, предназначенным и собранным для правительственных структур США.

Ранее мы писали о том, что Игнат заявлял о дефиците ракет для украинской противовоздушной обороны.