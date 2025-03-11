Представитель Воздушных сил ВСУ в комментарии изданию «Новини.LIVE» рассказал, что наша страна столкнулась с определенным дефицитом ракет для ПВО, поскольку российские захватчики ежедневно обстреливают украинские территории.

По его словам, вопрос дефицита ракет будет стоять всегда, пока оккупанты бьют по Украине, и глава государства регулярно говорит об этом в своих обращениях, пишет издание «НБН».

Полковник напомнил, что в ночь на 11 марта армия Путина атаковала нашу страну баллистической ракетой «Искандер-М», однако защитникам нужно иметь, чем ее уничтожить.

Игнат рассказал, что с вражескими беспилотниками ПВО пытается бороться менее затратными средствами: дроны сбивают мобильные огневые группы или армейская авиация. При этом, если БПЛА долетает до цели, нужно отдавать самое дорогое для защиты жизней украинцев.

Напомним, американское издание заявило, что Силы обороны нашли эффективный инструмент противодействия корректируемым авиационным бомбам ВС РФ.